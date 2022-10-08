Минобороны РФ: ВСУ дважды обстреляли Запорожскую АЭС из систем Град

Украинские войска дважды за сутки обстреляли Запорожскую атомную электростанцию.

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о ходе специальной военной операции на территории Украины.

По заявлению российского оборонного ведомства, украинские войска применили реактивные системы залпового огня "Град" в Запорожской области.

Как сообщается, под обстрел дважды за последние сутки попала Запорожская атомная электростанция.

"ВСУ за сутки дважды обстреляли Энергодар и ЗАЭС из систем "Град", - передает ТАСС заявление Минобороны.