Минобороны РФ: ВСУ дважды обстреляли Запорожскую АЭС из систем Град
2022-10-08
17:15
Украинские войска дважды за сутки обстреляли Запорожскую атомную электростанцию.
Министерство обороны Российской Федерации рассказало о ходе специальной военной операции на территории Украины.
По заявлению российского оборонного ведомства, украинские войска применили реактивные системы залпового огня "Град" в Запорожской области.
Как сообщается, под обстрел дважды за последние сутки попала Запорожская атомная электростанция.
"ВСУ за сутки дважды обстреляли Энергодар и ЗАЭС из систем "Град", - передает ТАСС заявление Минобороны.
Опубликовано: Николай Скира
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