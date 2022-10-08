Аксёнов: движение легковых автомобилей по Крымскому мосту восстановлено

2022-10-08

17:16

Глава правительства Крыма Сергей Аксёнов заявил о восстановлении движения автомобилей по Крымскому мосту.

8 октября Сергей Аксёнов сообщил, что при поддержке всех ведомственных служб сегодня вечером удалось полностью восстановить движение легкового транспорта по Крымскому мосту в Керченском проливе. По словам Аксёнова, грузовые машины будут переправляться на противоположную сторону не по мосту, а на пароме.

Также Сергей Аксёнов утверждает, что теперь сотрудники ГИБДД будут досматривать каждый автомобиль, который намеревается пересечь Крымский мост.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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