Минобороны: Генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим сводной группировкой войск в районе СВО

Генерал армии Сергей Суровикин заменит Александра Дворникова, назначение которого так и не было официально оформлено, сообщает Минобороны Росси.

Российские военные объявили в субботу о назначении нового командующего специальной военной операцией на Украине после серии неудач на местах и признаков растущего недовольства элит по поводу ведения конфликта.

«Генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим сводной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции на Украине», — сообщает Минобороны России в Telegram.

55-летний Сергей Суровикин — ветеран гражданской войны в Таджикистане в 1990-х, второй войны в Чечне в 2000-х и российской операции в Сирии, начатой в 2015 году.

До этого он руководил группировкой войск «Юг» на Украине.

Имя его предшественника никогда официально не разглашалось, но, по данным российских СМИ, им был генерал Александр Дворников, также ветеран Второй чеченской войны и командующий российскими войсками в Сирии с 2015 по 2016 год.