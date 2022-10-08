Daily Mail: Макрон раскритиковал Байдена за слова о риске ядерной войны
2022-10-08
17:46
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с критикой Джо Байдена, который заверил, что миру угрожает ядерная катастрофа.
8 октября британская газета Daily Mail опубликовала интервью с французским президентом Эммануэлем Макроном, который осудил своего американского коллегу Джо Байдена, накануне публично заявившего, что впервые с окончания Карибского кризиса миру вновь угрожает конец света ввиду возможности начала ядерной войны.
По мнению Макрона, всем мировым людерам включая Байдена следует быть значительно аккуратнее в любых высказываниях, где упомниается ядерное оружие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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