Захарова: США хотят диалога с Россией, но показывают воинственность

Мария Захарова утверждает, что американское правительство посылает Москве двойные сигналы в попытках определиться, желают ли США диалога с Россией.

8 октября официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова упрекнула правительство Соединённых Штатов в крайне непоследовательной позиции, сообщив, что с одной стороны Вашингтон публично настаивает на диалоге с Москвой и поисках мирного урегулирования конфликта в Украине, а с другой ведут себя воинственно.

Также Захарова отметила, что накануне представитель американского Госдепа Энтони Блинкен заявлял о готовности США к переговорам, однако пару недель назад он всячески отрицал возможность разговаривать с Россией.