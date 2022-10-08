Захарова: США хотят диалога с Россией, но показывают воинственность
2022-10-08
17:54
Мария Захарова утверждает, что американское правительство посылает Москве двойные сигналы в попытках определиться, желают ли США диалога с Россией.
8 октября официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова упрекнула правительство Соединённых Штатов в крайне непоследовательной позиции, сообщив, что с одной стороны Вашингтон публично настаивает на диалоге с Москвой и поисках мирного урегулирования конфликта в Украине, а с другой ведут себя воинственно.
Также Захарова отметила, что накануне представитель американского Госдепа Энтони Блинкен заявлял о готовности США к переговорам, однако пару недель назад он всячески отрицал возможность разговаривать с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
МИД Беларуси вручил послу Украины ноту о подготовке нападения на белорусскую территорию
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
В Греции произошло землетрясение магнитудой в пять баллов
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира