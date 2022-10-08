В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших серию терактов

Луганские силовики задержали украинских диверсантов, планировавших серию терактов на территории республики близ линии фронта.

8 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на источник в Министерстве госбезопасности ЛНР, сообщило о том, что луганские силовики провели успешную операцию по задержанию украинских диверсантов.

Отмечается, что задержанные члены украинской диверсионно-разведывательной группировки планировали совершения ряда террористических актов на севере Луганщины в районе линии фронта.