В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших серию терактов
2022-10-08
17:55
Луганские силовики задержали украинских диверсантов, планировавших серию терактов на территории республики близ линии фронта.
8 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на источник в Министерстве госбезопасности ЛНР, сообщило о том, что луганские силовики провели успешную операцию по задержанию украинских диверсантов.
Отмечается, что задержанные члены украинской диверсионно-разведывательной группировки планировали совершения ряда террористических актов на севере Луганщины в районе линии фронта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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