В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших серию терактов

2022-10-08

17:55

Луганские силовики задержали украинских диверсантов, планировавших серию терактов на территории республики близ линии фронта.

8 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на источник в Министерстве госбезопасности ЛНР, сообщило о том, что луганские силовики провели успешную операцию по задержанию украинских диверсантов.

Отмечается, что задержанные члены украинской диверсионно-разведывательной группировки планировали совершения ряда террористических актов на севере Луганщины в районе линии фронта.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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