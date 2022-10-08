Коровин: поставки Киеву ЗРК ЗРК NASAMS доказывает участие НАТО в конфликте
2022-10-08
17:59
Политический эксперт МГИМО Владимир Коровин объяснил, почему Североатлантический альянс уже задействован в украинском кризисе как непосредственный участник боевых действий.
Политолог Владимир Коровин утверждает, что накануне пресс-служба американского Пентагона уведомила администрацию Киева о том, что в ближайшие два месяца Вашингтон поставит Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS. При этом в оборонном ведомстве США отметили, что НАТО не воюет на территории украинского государства.
Коровин отметил, что поставки NASAMS Киеву как раз доказывают участие НАТО в боевых действиях, поскольку для наведения таких ракетных комплексов используются космические спутники Североатлантического альянса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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