Коровин: поставки Киеву ЗРК ЗРК NASAMS доказывает участие НАТО в конфликте

Политический эксперт МГИМО Владимир Коровин объяснил, почему Североатлантический альянс уже задействован в украинском кризисе как непосредственный участник боевых действий.

Политолог Владимир Коровин утверждает, что накануне пресс-служба американского Пентагона уведомила администрацию Киева о том, что в ближайшие два месяца Вашингтон поставит Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS. При этом в оборонном ведомстве США отметили, что НАТО не воюет на территории украинского государства.

Коровин отметил, что поставки NASAMS Киеву как раз доказывают участие НАТО в боевых действиях, поскольку для наведения таких ракетных комплексов используются космические спутники Североатлантического альянса.