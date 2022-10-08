В Луганской республике задержаны диверсанты, планировавшие теракты в детских садах

2022-10-08

19:33

Госбезопасность Луганской Народной Республики изобличила диверсионно-разведывательную группу киевского режима, сообщает ведомство в субботу, 8 октября.

Пресс-служба МГБ ЛНР сообщает сегодня, что диверсанты готовились к проведению терактов в детских садиках и на других объектах инфраструктуры в прифронтовых районах республики.

«…пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, планировавшей минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следствию предстоит установить всех причастных к деятельности ДРГ.
 

Опубликовано: Тарас Медведев









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