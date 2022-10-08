В Астане задержали двоих россиян, они запускали дроны у Минобороны

2022-10-08

20:33

По информации Polisia.kz, полиция задержала двоих граждан России 21 и 28 лет. Они запускали квадрокоптеры рядом с Набережной и Министерством обороны Казахстана.

Сообщается, что мужчины действовали не одновременно. Ни у одного из них не было разрешительных документов на дроны. 

Решение по этому поводу будет принимать Комитет гражданской авиации. Пока с мужчинами провели беседу в профилактических целях. 

За незаконное использование воздушного пространства Казахстана предусмотрена ответственность.
 

Опубликовано: Светлана Репина







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: