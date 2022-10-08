В Астане задержали двоих россиян, они запускали дроны у Минобороны
2022-10-08
20:33
По информации Polisia.kz, полиция задержала двоих граждан России 21 и 28 лет. Они запускали квадрокоптеры рядом с Набережной и Министерством обороны Казахстана.
Сообщается, что мужчины действовали не одновременно. Ни у одного из них не было разрешительных документов на дроны.
Решение по этому поводу будет принимать Комитет гражданской авиации. Пока с мужчинами провели беседу в профилактических целях.
За незаконное использование воздушного пространства Казахстана предусмотрена ответственность.
Опубликовано: Светлана Репина
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