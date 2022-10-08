КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японии

Издание Yonhap со ссылкой на информацию вооруженных сил Южной Кореи сообщает, что КНДР запустила очередную ракету в сторону Японского моря. Это седьмой такой запуск за две недели.

Береговая охрана Японии сообщает, что ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны.

Власти страны призывают граждан соблюдать осторожность. Кораблям рекомендовано не приближаться к осколкам ракеты.

Накануне завершились совместные военно-морские учения Южной Коре и США. Ранее в Северной Корее заявили, что пуски ракет являются ответом на эти учения.