WSJ: 70 процентов успехов ВСУ в Херсоне - это заслуга HIMARS
2022-10-08
20:56
Большинство успехов ВСУ на Херсонском направлении - заслуга американских РСЗО, пишет WSJ.
Американское авторитетное издание The Wall Street Journal рассказывает об использовании западного оружия Украиной.
По заявлению журналистов издания, именно благодаря американским системам залпового огня HIMARS Украина достигает успехов в наступлении.
Также отмечается, что более 70 процентов всех успехов Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении - заслуга именно американских установок.
"70% достижений ВСУ на Херсонском направлении фронта - "заслуга" американских ракетных комплексов HIMARS", - пишет источник.
Опубликовано: Николай Скира
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