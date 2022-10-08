WSJ: 70 процентов успехов ВСУ в Херсоне - это заслуга HIMARS

Большинство успехов ВСУ на Херсонском направлении - заслуга американских РСЗО, пишет WSJ.

Американское авторитетное издание The Wall Street Journal рассказывает об использовании западного оружия Украиной.

По заявлению журналистов издания, именно благодаря американским системам залпового огня HIMARS Украина достигает успехов в наступлении.

Также отмечается, что более 70 процентов всех успехов Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении - заслуга именно американских установок.

"70% достижений ВСУ на Херсонском направлении фронта - "заслуга" американских ракетных комплексов HIMARS", - пишет источник.