The Washington Post: За терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы
2022-10-08
20:57
За терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы, неофициально сообщил о издание The Washington Post со ссылкой на источник в украинском правительстве.
"Официальный представитель правительства Украины сообщил The Washington Post в субботу, что за нападением на мост стоят украинские спецслужбы", — сообщила американская газета.
О том, что взрыв, который произошел на мосту, был спецоперацией СБУ, сообщил, в частности, агентство "Интерфакс-Украина", а также сайт "Украинская правда". СМИ ссылаются на свои источники, близкие к спецслужбам. СБУ не комментирует эту информацию.
Взрыв на мосту между Крымом и Россией произошел утром в субботу, 8 октября. В украинской армии подтвердили, что на мосту загорелись топливные цистерны. Пострадала и автомобильная часть моста. Российское агентство "Интерфакс" сообщает о гибели трех человек.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — заявил в глава властей Крыма Сергей Аксенов.
Политик также призвал водителей грузовиков "планировать маршрут с использованием паромной переправы".
Опубликовано: Николай Скира
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