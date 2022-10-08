The Washington Post: За терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы

За терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы, неофициально сообщил о издание The Washington Post со ссылкой на источник в украинском правительстве.

"Официальный представитель правительства Украины сообщил The Washington Post в субботу, что за нападением на мост стоят украинские спецслужбы", — сообщила американская газета.

О том, что взрыв, который произошел на мосту, был спецоперацией СБУ, сообщил, в частности, агентство "Интерфакс-Украина", а также сайт "Украинская правда". СМИ ссылаются на свои источники, близкие к спецслужбам. СБУ не комментирует эту информацию.

Взрыв на мосту между Крымом и Россией произошел утром в субботу, 8 октября. В украинской армии подтвердили, что на мосту загорелись топливные цистерны. Пострадала и автомобильная часть моста. Российское агентство "Интерфакс" сообщает о гибели трех человек.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — заявил в ​​глава властей Крыма Сергей Аксенов.

Политик также призвал водителей грузовиков "планировать маршрут с использованием паромной переправы".