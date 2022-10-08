Кадыров готов отправить чеченских бойцов охранять Крымский мост
2022-10-08
21:16
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченских росгвардейцев готовы приступить к контролю движения на Крымском мосту.
Кадыров сказал, что все бойцы находятся в полной готовности к выполнению такой задачи. По его словам, они могли бы заниматься досмотром транспорта на Крымском мосту после сегодняшнего происшествия.
Чеченский лидер подчеркнул, что у бойцов есть такой опыт, накануне была проведена проверка построения личного состава соответствующих подразделений.
Рамзан Кадыров подчеркнул, что в связи с последними событиями необходимо принять особые меры безопасности и предусмотреть риск агрессии.
Опубликовано: Светлана Репина
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