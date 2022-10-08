Кадыров готов отправить чеченских бойцов охранять Крымский мост

2022-10-08

21:16

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченских росгвардейцев готовы приступить к контролю движения на Крымском мосту.

Кадыров сказал, что все бойцы находятся в полной готовности к выполнению такой задачи. По его словам, они могли бы заниматься досмотром транспорта на Крымском мосту после сегодняшнего происшествия.

Чеченский лидер подчеркнул, что у бойцов есть такой опыт, накануне была проведена проверка построения личного состава соответствующих подразделений. 

Рамзан Кадыров подчеркнул, что в связи с последними событиями необходимо принять особые меры безопасности и предусмотреть риск агрессии. 

Опубликовано: Светлана Репина









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