Кадыров готов отправить чеченских бойцов охранять Крымский мост

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что 70 тысяч чеченских росгвардейцев готовы приступить к контролю движения на Крымском мосту.

Кадыров сказал, что все бойцы находятся в полной готовности к выполнению такой задачи. По его словам, они могли бы заниматься досмотром транспорта на Крымском мосту после сегодняшнего происшествия.

Чеченский лидер подчеркнул, что у бойцов есть такой опыт, накануне была проведена проверка построения личного состава соответствующих подразделений.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что в связи с последними событиями необходимо принять особые меры безопасности и предусмотреть риск агрессии.