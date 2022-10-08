Зеленский призывает Евросоюз добиться полной независимости от России
2022-10-08
21:32
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу стать независимыми от России в политическом, экономическом и энергетическом плане.
В видеообращении, записанном для Черногорского форума безопасности, Зеленский призвал государства ЕС разрушить все российские сети влияния, предотвратить распространение коррупции, дезинформации. Преступной политики.
Украинский лидер отметил, что для Балканских стран это также важно, как и для самой Украины. При этом он призвал европейские страны развивать сотрудничество и укреплять союзы друг с другом.
Опубликовано: Светлана Репина
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