Пентагон не увидел угрозы в запуске баллистических ракет КНДР
2022-10-08
23:50
Министерство обороны США не увидело угрозы в запуске двух баллистических ракет малой дальности со стороны Северной Кореи.
Индо-тихоокеанское командование Министерства обороны США сообщило в своем пресс-релизе, что запуски северокорейских баллистических ракет не представляют угрозы для Вашингтона и его союзников.
"Ракетные пуски КНДР демонстрируют дестабилизирующее влияние на обстановку в регионе, но не представляют непосредственной угрозы нашим союзникам и партнерам", — сообщается в пресс-релизе.
Ранее южнокорейское информационное агентство Ренхап сообщило о запуске двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японских островов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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