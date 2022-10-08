Пентагон не увидел угрозы в запуске баллистических ракет КНДР

Министерство обороны США не увидело угрозы в запуске двух баллистических ракет малой дальности со стороны Северной Кореи.

Индо-тихоокеанское командование Министерства обороны США сообщило в своем пресс-релизе, что запуски северокорейских баллистических ракет не представляют угрозы для Вашингтона и его союзников.

"Ракетные пуски КНДР демонстрируют дестабилизирующее влияние на обстановку в регионе, но не представляют непосредственной угрозы нашим союзникам и партнерам", — сообщается в пресс-релизе.

Ранее южнокорейское информационное агентство Ренхап сообщило о запуске двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японских островов.