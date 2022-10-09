Олаф Шольц устроил истерику в парламенте Германии

Олаф Шольц, известный своей невозмутимостью, должен был выступить в парламенте с речью о федеральных расходах. Но что-то пошло не так.

Канцлер Германии, гневно потрясая кулаком, обрушился с эмоциональными заявлениями на консервативную оппозицию, критикующую его энергетический план.

Шольц обвинил представителей блока Ангелы Меркель в том, что они не смогли диверсифицировать энергетический сектор Германии.

Когда Шольц только стал канцлером, ему сообщили, что возможен российско-украинский конфликт, есть рис проблем с поставками энергоносителей. Тогда же его проинформировали, что запасного плана у Германии нет.

Теперь Шольцу приходится брать на себя вину за энергетические проблемы Германии, несмотря на то, что они формировались десятилетиями.