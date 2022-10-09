ВСУ обстреляли центр Донецка из дальнобойной артиллерии

Украинские военные открыли огонь из дальнобойной артиллерии по центру города Донецка, есть разрушения.

8 октября новостное агентство ДАН сообщила, что служащие Вооружённых сил Украины открыли огонь из дальнобойной артиллерии по центру Донецка, где располагаются кинотеатр им. Шевченко, театр «Донбасс Опера», гостиница «Донбасс Палас».

Отмечается, что взрывной волной от украинских боеприпасов были выбиты стёкла в окнах жилых домов и торговых объектов. Пострадал один мирный житель, которого «посекло осколками» снаряда.