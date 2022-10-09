Заместитель министра МВД ДНР открыл огонь по военкору Руденко

Военкор Андрей Руденко заявил, что заместитель министра МВД ДНР Владислав Козырев открыл по нему огонь во время съёмки.

9 октября военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале заявил подписчикам о том, что заместитель главы Министерства внутренних дел ЛНР Владислав Козырев открыл по нему огонь.

Руденко добавил, что Козырев произвёл выстрелы при попытке запечатлеть на камеру последствия обстрела со стороны Украины. Официальных подтверждений громкому заявлению Андрея Руденко в настоящее время нет.