Зеленский призвал ЕС добиться независимости от РФ в политике и энергетике
2022-10-09
02:51
Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны стать полностью независимыми от российской политики и энергетики.
9 октября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что страны Европы «должны демонтировать любые российские сети влияния».
Зеленский убеждён в том, что отказ от сотрудничества ЕС с РФ в политической, экономической и энергетической сферах поможет предотвратить «распространения дезинформации, коррупции и преступной политики»
Опубликовано: Диана Мудреченко
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