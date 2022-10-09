Зеленский призвал ЕС добиться независимости от РФ в политике и энергетике

2022-10-09

02:51

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны стать полностью независимыми от российской политики и энергетики.

9 октября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что страны Европы «должны демонтировать любые российские сети влияния».

Зеленский убеждён в том, что отказ от сотрудничества ЕС с РФ в политической, экономической и энергетической сферах поможет предотвратить «распространения дезинформации, коррупции и преступной политики»

Опубликовано: Диана Мудреченко









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