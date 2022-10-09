Германия сожжет почти 800 миллионов неиспользованных масок от COVID

Германия собирается сжечь почти 800 миллионов неиспользованных масок, купленных в первые месяцы пандемии, поскольку срок их годности истек.

На данный момент необходимо утилизировать около 730 миллионов хирургических и 60 миллионов медицинских масок FFP-2 с истекшим сроком годности. Кроме того, около 20% масок, закупленных с марта 2020 года, были признаны дефектными.

По данным Spiegel, в начале пандемии Германия потратила 6 млрд евро на маски для лица. Бывший министр здравоохранения Йенс Спан в то время подвергался критике за чрезмерные закупки и использование личных связей для покупки масок.