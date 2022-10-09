Генерал армии Сергей Суровикин назначен новым командующим СВО на Украине

Через несколько часов после взрыва на Крымском мосту генерал Сергей Суровикин был назначен новым командующим российской специальной операцией в Украине, сообщает Reuters.

Согласно его биографии, он один из самых жестких военных в России.

С 2017 года генерал Сергей Суровикин командует ВКС России. Во время спецоперации в Украине генерал возглавлял группу "Юг".

В биографии Суровикина также есть командование российскими войсками в Сирии, поддерживающими режим Башара Асада. За службу в Сирии Суровикин был удостоен звания Герой России.

В августе 2021-го Суровикину было присвоено звание генерала армии - высшее среди действующих офицеров. Следующего по табели о рангах звания — маршал — на данный момент в российской армии ни у кого нет.

В российских неправительственных СМИ генерал изображается как близкий военный советник Владимира Путина.