Генерал армии Сергей Суровикин назначен новым командующим СВО на Украине
2022-10-09
08:14
Через несколько часов после взрыва на Крымском мосту генерал Сергей Суровикин был назначен новым командующим российской специальной операцией в Украине, сообщает Reuters.
Согласно его биографии, он один из самых жестких военных в России.
С 2017 года генерал Сергей Суровикин командует ВКС России. Во время спецоперации в Украине генерал возглавлял группу "Юг".
В биографии Суровикина также есть командование российскими войсками в Сирии, поддерживающими режим Башара Асада. За службу в Сирии Суровикин был удостоен звания Герой России.
В августе 2021-го Суровикину было присвоено звание генерала армии - высшее среди действующих офицеров. Следующего по табели о рангах звания — маршал — на данный момент в российской армии ни у кого нет.
В российских неправительственных СМИ генерал изображается как близкий военный советник Владимира Путина.
Опубликовано: Николай Скира
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