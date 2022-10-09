ЕС планирует обучить десятки тысяч солдат ВСУ в Германии и Польше

По информации WELT AM SONNTAG, после ожесточенных споров государства-члены ЕС договорились в ближайшее время начать обучение украинских военнослужащих в странах Евросоюза, программа рассчитана на два года.

Министры иностранных дел ЕС официально одобрят решение на встрече в Люксембурге в середине октября. Утверждается, что к следующей зиме обучение пройдут до 15 000 украинцев, а позже их число может значительно увеличиться. Во письменном запросе в сентябре Киев предлоил подготовку до девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до 5000 человек.

В дополнение к запланированной учебной миссии ЕС также хочет в ближайшие месяцы значительно расширить военную помощь Украине. Европейский фонд мира (EFF) в размере 5,7 млрд евро помимо новой учебной миссии, сможет частично финансировать поставки вооружений государствам-членам ЕС. К 2027 году этот фонд планируют увеличить до 12 миллиардов евро. На сегодняшний день из EFF на военную поддержку Киева потрачено 2,6 миллиарда евро.

По словам высокопоставленных дипломатов, в дополнение к небольшим курсам в различных странах ЕС теперь будет два оперативных штаба: один в Польше, а другой в Германии. В конфиденциальном решении ведущего Комитета по политике и безопасности (PSC) ЕС в пятницу, к которому получило доступ WELT AM SONNTAG, говорится: «Ввиду срочности требований Украины соответствующие модули и структуры должны быть созданы быстро».

Согласно решению, в Польше будет создано многонациональное учебное командование оперативного уровня. Там будут обучать украинских солдат, например, защите от кибероружия и оружия массового поражения, медицинскому обслуживанию, а также вопросам противовоздушной обороны и применения артиллерии.

По словам дипломатов, во втором учебном командовании (Special Training Command) Германия предложит тренировать специальные учебные подразделения, такие как группы разминирования в более широком масштабе.

Учебная миссия, которая официально называется «Миссия военной поддержки Европейского Союза для Украины» (EUMAMUA), призвана дополнить предыдущие учебные подразделения отдельных государств ЕС для украинских солдат дополнительными предложениями и лучше координировать обучение в целом по странам.