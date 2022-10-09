Bloomberg: Жители Берлина вырубили деревья в городском парке, чтобы отапливать свои дома
2022-10-09
10:08
Немцы начинают вырубать деревья в городах для отапливания своих домов зимой.
В Берлине местные жители придумали крайне "оригинальный" способ, как сохранить тепло в своих домах.
Если говорить точнее, то оригинальным является не способ (отапливание), а то, как к нему идут жители города.
Цены на газ вырастают в разы, как и на дрова. Поэтому жители немецкой столицы начали вырубать деревья прямо в городе.
Так, по информации Bloomberg, берлинцы вырубили почти все деревья в центральном парке города.
"Берлинцы вырубили почти все деревья в центральном парке Тиргартен, чтобы отопить дома", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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