Bloomberg: Жители Берлина вырубили деревья в городском парке, чтобы отапливать свои дома

Немцы начинают вырубать деревья в городах для отапливания своих домов зимой.

В Берлине местные жители придумали крайне "оригинальный" способ, как сохранить тепло в своих домах.

Если говорить точнее, то оригинальным является не способ (отапливание), а то, как к нему идут жители города.

Цены на газ вырастают в разы, как и на дрова. Поэтому жители немецкой столицы начали вырубать деревья прямо в городе.

Так, по информации Bloomberg, берлинцы вырубили почти все деревья в центральном парке города.

"Берлинцы вырубили почти все деревья в центральном парке Тиргартен, чтобы отопить дома", - говорится в сообщении.