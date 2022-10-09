В Запорожье сообщили о «немыслимом» скоплении наемников ВСУ на границе
2022-10-09
10:41
Член главного совета администрации Запорожской области сообщил о большой концентрации иностранных наемников на всей линии соприкосновения.
Член главного совета администрации Запорожья Виктор Рогов сообщил о большой концентрации иностранных наемников на всей линии соприкосновения. На стороне ВСУ воююь представители 30 стран мира, рассказал он.
"Украинская армия скопила на линии соприкосновения немыслимое число наемников. Сообщается о боевиках из 30 стран мира", - заявил Рогов.
Виктор Рогов подчеркнул, что киевский режим активно стягивает подразделения, сформированные из выходцев западных регионов Украины.
В феврале 2022 года Украина сформировала интернациональный легион, численность которого оценивается в 20 тысяч человек.
Больше всего наемников прибыло из Польши (701 человек), следом идут Румыния (207), Канада (190), Великобритания (160) и Грузия (99).
Опубликовано: Максим Алексеев
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