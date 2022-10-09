Невролог объяснил, почему нельзя полностью отказываться от алкоголя
2022-10-09
11:37
Алкоголь полезен для здоровья, но только в небольших дозах. Об этом порталу Ura.ru рассказал невролог Павел Хорошев.
По словам врача, алкоголь положительно действует на состояние сосудов, очищает их. Именно поэтому дикие животные едят прокисшие яблоки и другие подобные продукты.
Хорошев отметил, что алкоголь благотворно сказывается и на психическом состоянии человека, помогает справляться со сложными жизненными ситуациями.
Наиболее безопасным напитком врач назвал водку, но здесь есть проблема с правильным подбором дозировки. Идеальным продуктов он считает разведенный саке, а худшими вариантами спиртного – виски, вино, коньяк и пиво.
Опубликовано: Светлана Репина
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