Стремоусов: ВСУ «захлебнулись» при попытке наступления на Херсонском направлении

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ не имеют шансов продвинуться дальше.

9 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём официальном Telegram-канале заявил, что украинские бойцы упёрлись в линию обороны на Херсонщине и не могут продвинуться дальше.

Стремоусов помимо прочего добавил, что «как всегда» очередная отчаянная попытка служащих Вооружённых сил Украины пойти в наступление на Херсонском направлении фронта «захлебнулась».