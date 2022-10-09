Стремоусов: ВСУ «захлебнулись» при попытке наступления на Херсонском направлении
2022-10-09
13:32
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ не имеют шансов продвинуться дальше.
9 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём официальном Telegram-канале заявил, что украинские бойцы упёрлись в линию обороны на Херсонщине и не могут продвинуться дальше.
Стремоусов помимо прочего добавил, что «как всегда» очередная отчаянная попытка служащих Вооружённых сил Украины пойти в наступление на Херсонском направлении фронта «захлебнулась».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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