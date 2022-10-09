The Washington Times: США намерены вывести войска из ОАЭ и Саудовской Аравии

Конгресс США вынес предложение о выводе военного контингента страны с территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

В США считают, что резкое сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сути стало враждебным актом против американской политической и экономической линии. При этом беседы президента США Джо Байдена и представителями ОАЭ и Саудовской Аравии буквально ни к чему не привели.

В документе Конгресса США обозначается, что сократив добычу нефти по решению ОПЕК+, ОАЭ и Саудовская Аравия фактически выбирают сторону России в ее противостоянии с Украиной. Это дает четкий сигнал американской стороне о том, что необходимо действовать более жестко.

Представленный демократами проект закона предполагает вывод американского военного контингента вместе с системами противовоздушной обороны (ПВО) и комплексами Patriot и THAAD с территории ОАЭ с Саудовской Аравии.

5 октября ОПЕК+ принял решение о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Государственный секретарь США Энтони Блинке заявил, что американская сторона изучает вопрос и варианты ответа в отношении ОАЭ и Саудовской Аравии.