Телеканал CNBC сообщает, что президент США Джо Байден анонсировал наращение производства оружия в стране. Соответствующий меморандум, направленный на расширение и ускорение производства уже подписан.

В первую очередь, речь идет о критически важном вооружении, которое необходимо для поддержки обороны «от агрессии со стороны потенциальных противников». Так или иначе, документ предполагает заключение ряда соответствующих оборонных контрактов, а они могут быть заключены только после уведомления и согласия Конгресса США.

Получается, что президент США только анонсировал наращение производства оружия, но произойдет ли оно на самом деле, большой вопрос. Более того, военные эксперты считают, что наращивание производства оружия может привести к новой гонке вооружений между США и Россией. Такие планы необходимо рассматривать только в контексте деструктивной роли США в конфликте в Украине, чему противится американское общество.

Вместе с анонсом наращивания производства оружия в США, Джо Байден приостановил ряд требований раздела 303 закона о вооружении. Эти требования предполагали, что правительство США должно объяснять потребности национальной обороны перед заключением соответствующих контрактов, а также уведомлять о нехватки определенных видов вооружения.

Меморандум Джо Байдена фактически признает нехватку оружия, но не хочет говорить какого именно. Причем речь идет не только о самом вооружении, но и боеприпасах. Проблема состоит в том, что США поставляли много военной техники в Украину, но не оставили себя ни счет. Киев требует новые поставки и, единственный выход — нарастить производство. Поэтому документ следует рассматривать как участие США в конфликте в Украине, а не обеспечение собственных потребностей.