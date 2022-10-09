ВСУ штурмует российскую оборону в направлении Купянска

Согласно заявлению генерала Игоря Конашенкова ВСУ стремятся прорваться через российскую оборону в общем направлении на Купянск.

Атака была предпринята силами 2 батальонов украинской армии на территории ЛНР и Харьковской области при поддержке иностранных наемников.

На данный момент линия фронта не изменилась, все атаки отбиты, причем потери ВСУ составляют не менее 50 человек, 1 танк и 9 бронемашин.

Однако положение российской армии продолжает оставаться серьезным и говорить о полном отражении удара сил ВСУ явно преждевременно.