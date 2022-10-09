ВСУ штурмует российскую оборону в направлении Купянска
2022-10-09
15:02
Согласно заявлению генерала Игоря Конашенкова ВСУ стремятся прорваться через российскую оборону в общем направлении на Купянск.
Атака была предпринята силами 2 батальонов украинской армии на территории ЛНР и Харьковской области при поддержке иностранных наемников.
На данный момент линия фронта не изменилась, все атаки отбиты, причем потери ВСУ составляют не менее 50 человек, 1 танк и 9 бронемашин.
Однако положение российской армии продолжает оставаться серьезным и говорить о полном отражении удара сил ВСУ явно преждевременно.
Опубликовано: Staalker
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