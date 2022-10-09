Генштаб ВСУ: с 24 февраля ликвидировано примерно 62 500 солдат противника
2022-10-09
17:27
Портал 24tv.ua на своих страницах обнародовал обновленные данные на утро 9 октября о числе ликвидированных бойцов врага солдатами ВСУ. Согласно утверждению генштаба украинских войск за время с 24 февраля только убитыми противник потерял 62 500 воинов.
Эти же данные гласят, что за 8 октября на всех направлениях вражеские войска лишились за сутки 440 человек ликвидированными.
Сводка генштаба Украины утверждает, что силами обороны страны был нанесен точный удар по скоплению солдат противника на Запорожском направлении.
Данные о погибших не сообщаются, но более 20 раненых солдат российской армии было отправлено в больнице в Токмаке. Успешно действовавшая украинская авиация нанесла свыше 30 ударов по вражеским войскам.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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