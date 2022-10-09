В Грузии решили заняться деолигархизацией по требованию Евросоюза

2022-10-09

17:43

В Грузии подготовили законопроект о деолигархизации по аналогии с законом, действующим на Украине. В начале следующей недели его начнет рассматривать грузинский парламент.

Грузии необходимо принять такой закон, чтобы получить статус кандидата в Евросоюз. Кроме того, Еврокомиссия в июне выдвинула еще 11 требований, отказав Грузии в получении такого статуса.

В ЕК считают, что Грузия должна избавиться от влияния олигархов на политическую, экономическую и общественную жизнь.

Между тем грузинская оппозиция заявляет, что в стране только один олигарх. Это Бидзина Иванишвили, миллиардер и основатель правящей партии. 

Опубликовано: Светлана Репина







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