В Грузии решили заняться деолигархизацией по требованию Евросоюза
2022-10-09
17:43
В Грузии подготовили законопроект о деолигархизации по аналогии с законом, действующим на Украине. В начале следующей недели его начнет рассматривать грузинский парламент.
Грузии необходимо принять такой закон, чтобы получить статус кандидата в Евросоюз. Кроме того, Еврокомиссия в июне выдвинула еще 11 требований, отказав Грузии в получении такого статуса.
В ЕК считают, что Грузия должна избавиться от влияния олигархов на политическую, экономическую и общественную жизнь.
Между тем грузинская оппозиция заявляет, что в стране только один олигарх. Это Бидзина Иванишвили, миллиардер и основатель правящей партии.
Опубликовано: Светлана Репина
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