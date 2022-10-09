Минобороны Литвы: «Вместо тактического ядерного оружия задействуется Лукашенко»

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Путин использует Лукашенко вместо ядерного оружия.

Анушаускас написал в Twitter: «Вместо тактического ядерного оружия задействуется Лукашенко». Он напомнил, что накануне Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее.

Литовский министр считает это попыткой России получить выгоду в ведении боевых действий за счет отвода украинских военных к белорусской границе.

Ранее посла Украины Игоря Кизима вызвали в белорусский МИД и вручили ему ноту. В документе говорится, что Украина планировала нанести удары по территории Беларуси. Украинский МИЖ опровергает эти данные и называет их провокацией