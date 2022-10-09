Минобороны Литвы: «Вместо тактического ядерного оружия задействуется Лукашенко»
2022-10-09
18:02
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Путин использует Лукашенко вместо ядерного оружия.
Анушаускас написал в Twitter: «Вместо тактического ядерного оружия задействуется Лукашенко». Он напомнил, что накануне Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее.
Литовский министр считает это попыткой России получить выгоду в ведении боевых действий за счет отвода украинских военных к белорусской границе.
Ранее посла Украины Игоря Кизима вызвали в белорусский МИД и вручили ему ноту. В документе говорится, что Украина планировала нанести удары по территории Беларуси. Украинский МИЖ опровергает эти данные и называет их провокацией
Опубликовано: Светлана Репина
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