Министр обороны Литвы заявил, что Россия использовала Лукашенко вместо ядерного оружия
2022-10-09
18:26
Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко намерен отвести максимально большое число украинских военных с фронта к границе республики, сообщает RuBaltic.ru.
«Вместо тактического ядерного оружия активируется Лукашенко. Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее», — написал Анушаускас в соцсети, имея ввиду вызов посла Украины в Минске Игоря Кизима в белорусский МИД.
По мнению литовского министра, Лукашенко дипломатическим путем добивается привлечения внимания Киева и отвлечения максимально возможного контингента ВСУ к границе с Беларусью.
Опубликовано: Тарас Медведев
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