Почти фантастика: ученые создали плащ-невидимку

Одежда из выдуманного мира стала явью, правда, куртки из графена пока еще существуют только в экспериментальном варианте.

Результаты разработки «плаща-невидимки» представила команда ученых и производителей одежды будущего, сообщает Вокруг света.

По словам авторов-создателей, на то, чтобы превратить в реальность наряды из сказок и фантастических романов, им понадобится еще пару лет.

Но уже и сегодня первая в мире графеновая термокамуфляжная куртка способна сделать невидимым человеческое тело в инфракрасном спектре. Графен - сверхтонкая двухмерная модификация углерода. Толщина этой ткани - всего в один атом, она имеет структуру в виде пчелиных сот.

Первыми свойства графена исследовали работающие в Европе российские ученые Андрей Гейм и Константин Новоселов, за что были в 2010-м году удостоены Нобелевской премии по физике.

Команда за три года сумела создать графеновые панели для куртки, а также управляющую ей компьютерную программу. Ученые пишут для "плаща-невидимки" различные коды, позволяющие менять "цвет" графена с переменой температуры.

К примеру, охлаждаясь, куртка скрывает для инфракрасных камер то, что находится под ней. Но человек не чувствует холода, может спокойно ее носить.

Авторы разработки сумели замаскировать куртку лишь для инфракрасного «глаза». Человек может слиться с лесом, скрыться от тепловизоров и приборов ночного видения. Но ученые не сомневаются, что в скором времени ее смогут усовершенствовать, чтобы она стала по-настоящему невидимой.