ВКС России нанесли удар по базе «Иностранного легиона» ВСУ на острове Хортица

В Минобороны РФ заявили, что российская авиация поразила пункт базирования «Иностранного легиона» ВСУ на острове Хортица.

9 октября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства заявил о том, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли высокоточный удар по пункту временного базирования «Иностранного легиона» Вооружённых сил Украины на острове Хортица на Днепре.

Конашенков добавил, что высокоточным оружием ВКС России за минувшие сутки был также поражён пункт временной дислокации бригады специального назначения «Барс» Министерства внутренних дел Украины в районе города Запорожье.