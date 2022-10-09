Германия собирает зимнее обмундирование для ВСУ на 11 млн евро

По сообщениям СМИ, федеральное правительство хочет поддержать Украину военной техникой на зиму.

Частью пакета являются 100 000 теплых курток и другой зимней одежды, 100 отапливаемых палаток для команд, сотни мобильных электрогенераторов и продуктовые наборы, сообщил в воскресенье «Шпигель».

Таким образом, финансовые затраты составят одиннадцать миллионов евро.

Издание ссылается на соответствующие запросы министра обороны Украины Алексея Резникова в НАТО. В письме генеральному секретарю западного военного альянса Йенсу Столтенбергу глава минобороны запросил обмундирование для 200 тысяч солдат.