Германия собирает зимнее обмундирование для ВСУ на 11 млн евро
2022-10-09
19:32
По сообщениям СМИ, федеральное правительство хочет поддержать Украину военной техникой на зиму.
Частью пакета являются 100 000 теплых курток и другой зимней одежды, 100 отапливаемых палаток для команд, сотни мобильных электрогенераторов и продуктовые наборы, сообщил в воскресенье «Шпигель».
Таким образом, финансовые затраты составят одиннадцать миллионов евро.
Издание ссылается на соответствующие запросы министра обороны Украины Алексея Резникова в НАТО. В письме генеральному секретарю западного военного альянса Йенсу Столтенбергу глава минобороны запросил обмундирование для 200 тысяч солдат.
Опубликовано: Тарас Медведев
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