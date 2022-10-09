Представитель ВГА Запорожской области заявил о высокой готовности ВСУ к штурму ЗАЭС
2022-10-09
19:50
Представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов отмечает напряженную обстановку с противоположно стороны водохранилища у Запорожской АЭС, где ВСУ готовится к штурму.
По заявлению Рогова несколько сотен штурмовиков и десятки катеров готовы к решительному штурму на стороне водохранилища в Николаевской области Украины.
«С учетом того, что свыше 450 человек находятся в полной подготовке, десятки скоростных катеров подготовлены и десятки скоростных понтонных переправ, которые сами передвигаются через водные преграды, — все это сделано не для того, чтобы устраивать соревнования по водным видам спорта», — отметил Рогов.
Он также подчеркнул, что в сентябре подразделения ВСУ не раз проводили учения по штурму ЗАЭС.
Напомним, что своим указом президент Путин перевел Запорожскую АЭС в структуру российской госсобственности и поручил Росимуществу назначить генерального директора станции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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