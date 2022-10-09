Представитель ВГА Запорожской области заявил о высокой готовности ВСУ к штурму ЗАЭС

Представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов отмечает напряженную обстановку с противоположно стороны водохранилища у Запорожской АЭС, где ВСУ готовится к штурму.

По заявлению Рогова несколько сотен штурмовиков и десятки катеров готовы к решительному штурму на стороне водохранилища в Николаевской области Украины.

«С учетом того, что свыше 450 человек находятся в полной подготовке, десятки скоростных катеров подготовлены и десятки скоростных понтонных переправ, которые сами передвигаются через водные преграды, — все это сделано не для того, чтобы устраивать соревнования по водным видам спорта», — отметил Рогов.

Он также подчеркнул, что в сентябре подразделения ВСУ не раз проводили учения по штурму ЗАЭС.

Напомним, что своим указом президент Путин перевел Запорожскую АЭС в структуру российской госсобственности и поручил Росимуществу назначить генерального директора станции.

