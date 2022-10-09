Пленный боец ВСУ рассказал о важности Starlink для украинских военных
2022-10-09
20:15
Пленный украинский боец ВСУ Остап Коцюба заявил, что ТерО ВСУ использует Starlink для связи с командными пунктами.
9 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на взятого в плен солдата 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Остапа Коцюбу, рассказало о важности спутниковой системы Starlink для украинских военнослужащих.
Коцьба утверждает, что Starlink от Илона Маска используется украинской теробороной для связи с командными пунктами Вооружённых сил Украины, что крайне важно для ведения боевых действий.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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