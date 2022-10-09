Пленный боец ВСУ рассказал о важности Starlink для украинских военных

Пленный украинский боец ВСУ Остап Коцюба заявил, что ТерО ВСУ использует Starlink для связи с командными пунктами.

9 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на взятого в плен солдата 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Остапа Коцюбу, рассказало о важности спутниковой системы Starlink для украинских военнослужащих.

Коцьба утверждает, что Starlink от Илона Маска используется украинской теробороной для связи с командными пунктами Вооружённых сил Украины, что крайне важно для ведения боевых действий.