Пленный боец ВСУ рассказал о важности Starlink для украинских военных

2022-10-09

20:15

Пленный украинский боец ВСУ Остап Коцюба заявил, что ТерО ВСУ использует Starlink для связи с командными пунктами.

9 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на взятого в плен солдата 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Остапа Коцюбу, рассказало о важности спутниковой системы Starlink для украинских военнослужащих.

Коцьба утверждает, что Starlink от Илона Маска используется украинской теробороной для связи с командными пунктами Вооружённых сил Украины, что крайне важно для ведения боевых действий.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: