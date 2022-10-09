The National Interest: зимой НАТО начнет испытывать сложности с поставками оружия в Украину
2022-10-09
21:41
Авторитетное издание The National Interest со ссылкой на офицера военной разведки США Джозефа Донато заявляет о предстоящих сложностях с поставками оружия Украине.
Джозеф Донато считает, что зимой НАТО начнет испытывать сильнейшие сложности с поставками оружия Украине. По его словам, в военной разведке США это прекрасно понимают и стараются осуществить все возможные поставки до наступления холодов.
Офицер американской разведки также отмечает, что сегодня нет проблем с логистикой (поставками), однако есть проблемы с запасами, которые сокращаются до критически нижних значений. Причем речь идет о важнейших боеприпасах, которые стоят на вооружении стран-членов НАТО.
При нынешнем темпе стрельбы Вооруженных сил Украины (ВСУ), страны НАТО были бы рады поставить им боеприпасы, но не могут из-за отсутствия запасов. При этом запасы пополняться тогда, когда начнутся холода и проблемы возникнут уже с доставкой.
Ранее не менее авторитетное издание The Wall Street Journal сообщило, что в правительстве США не хотят поставлять ВСУ боеприпасы большой дальности действия, однако могут пойти на этот шаг «при продолжении успехов ВСУ на восточном фланге».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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