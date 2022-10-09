Шольц и Байден провели телефонный разговор о диверсиях на «Северных потоках» и Украине

2022-10-09

22:03

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонный разговор о ситуации на Украине и диверсиях на «Северных потоках».

9 октября представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил о состоявшемся телефонном разговоре федерального канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.

Хебештрайт уточнил, что в ходе практически часового разговора Шольц и Байден обсудили произошедшие взрывы на «Северных потоках» в Балтийском море, ситуацию на Украине, а также подготовку к грядущему саммиту «Большой двадцатки» в Индонезии на острове Бали.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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