Шольц и Байден провели телефонный разговор о диверсиях на «Северных потоках» и Украине
2022-10-09
22:03
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонный разговор о ситуации на Украине и диверсиях на «Северных потоках».
9 октября представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил о состоявшемся телефонном разговоре федерального канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.
Хебештрайт уточнил, что в ходе практически часового разговора Шольц и Байден обсудили произошедшие взрывы на «Северных потоках» в Балтийском море, ситуацию на Украине, а также подготовку к грядущему саммиту «Большой двадцатки» в Индонезии на острове Бали.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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