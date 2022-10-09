BFMTV: во Франции образовались огромные очереди на автозаправочных станциях
2022-10-09
22:07
Телеканал BFMTV сообщает, что на 30% территории Франции образовались многокилометровые очереди на автозаправочных станциях (АЗС), которые столкнулись с дефицитом как минимум одного вида топливо.
Франция испытывает серьезные проблемы с дефицитом как минимум одного вида топлива из-за блокировки нефтеперерабатывающих заводов. Предприятия не могут продолжать полноценную работу из-за забастовки сотрудников TotalEnergies и ExxonMobil.
Министерство энергетических преобразований Франции пока не дает официальных комментариев, однако подтверждает забастовки, перебои с поставками топлива и возникший дефицит.
В свою очередь телеканал BFMTV сообщает, что сотрудники нефтеперерабатывающих заводов бастуют у Гавра, в коммунах Фейзин и Донж, Шатонёф-ле-Мартиг. По неофициальным данным, бастующих поддерживают работники хранилища «Гранпюи».
На предприятиях TotalEnergies и ExxonMobil также не дают комментарии о возобновлении полноценной работы и продолжении поставок топлива на АЗС. При этом там также не исключают, что к бастующим могут присоединиться и другие НПЗ.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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