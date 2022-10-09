СТВ: Украина взорвала практически все мосты на границе с Беларусью

Телеканал СТВ со ссылкой на Государственный пограничный комитет (ГПК) Республики Беларусь сообщает, что украинская сторона взорвала почти все мосты на границе Беларусью.

Председатель ГПК Беларуси Анатолий Лаппо подтвердил информацию о взорванных мостах. Он также отметил, что на южном направлении обстановка остается «напряженной и сложной», а усилия Украины направлены на наращивания прикрытия государственной границы со стороны Беларуси.

Лаппо также отметил, что помимо взорванных мостов, все пограничные дороги, которые ведут на белорусскую территорию со стороны Украины заминированы. Эксперты считают, что на разминирование дорог могут уйти месяцы.

В белорусском Государственной пограничном комитете считают, что близко к границе подходят на военнослужащие пограничных войск Украины, а территориальная обороны.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об участии страны в российской специальной военной операции в Украине. При этом он подчеркнул, что военные Беларуси не входят в зону конфликта и не собираются туда отправляться.