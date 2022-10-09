Песков прокомментировал возможность применения ядерной доктрины из-за ЧП на Крымском мосту

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о применении ядерной доктрины из-за ЧП на Крымском мосту «не является верной».

Ответа на вопрос, возможно ли применение ядерной доктрины из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это невозможно, так как это «совсем неверная постановка вопроса».

При этом в речи президента Российской Федерации Владимира Путина многие заметили практически точную формулировку из ядерной доктрины страны о применении ядерного оружия. Российский лидер сказал, что удары «по критической инфраструктуре» являются актом терроризма.

Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин заявил, что правоохранительные органы уже установили подозреваемых, которые причастны к взрыву на Крымском мосту. Он также назвал ЧП на инфраструктурой объекте актом терроризма.

Пожар на Крымском мосту вспыхнул утром 8 октября 2022 года. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, которые привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.