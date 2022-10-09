Заложенность носа можно побороть простыми средствами

Для этого совсем не нужны аптечные препараты - они вызывают привыкание и со временем становятся неэффективными.

Заложенность носа может быть вызвана разными факторами: вирусными и простудными заболеваниями, аллергическими реакциями.

Если она вызвана аллергией, то без специальных препаратов вряд ли получится обойтись.

А вот в двух других случаях можно справиться с заложенностью носа своими силами.

Если хорошенько увлажнить воздух в помещении, то дышать сразу же станет легче.

Для этого не обязательно использовать специальный увлажнитель - можно побрызгать пространство из обычного пульверизатора для обработки домашних растений.

Очень хорошо помогает при заложенном носе дыхание над горячим паром. Только делать это нужно максимально осторожно, чтобы не обжечь слизистую носа и лицо.

Еще один очень хороший способ - промывание носа соленой водой.

Для приготовления соляного раствора нужно взять пол чайной ложки соли на 250 мл дистиллированной или кипяченой воды (можно использовать морскую соль в аналогичной пропорции).

А вот сосудосуживающими каплями не нужно слишком увлекаться - к ним можно привыкнуть, из-за чего их эффективность значительно снизится.