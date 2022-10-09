В Минске заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Беларусью

2022-10-09

22:52

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на белорусско-украинской границе.

9 октября председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолий Лаппо в официальном пресс-релизе рассказал об обстановке на южном участке белорусской границе.

Лаппо утверждает, что украинские военнослужащие взорвали практически все мосты и установили в три ряда противотанковые мины на белорусско-украинской границе, а также периодически стреляют в воздух, оказывая давления на пограничников Беларуси.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: