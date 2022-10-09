В Минске заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Беларусью

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на белорусско-украинской границе.

9 октября председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолий Лаппо в официальном пресс-релизе рассказал об обстановке на южном участке белорусской границе.

Лаппо утверждает, что украинские военнослужащие взорвали практически все мосты и установили в три ряда противотанковые мины на белорусско-украинской границе, а также периодически стреляют в воздух, оказывая давления на пограничников Беларуси.