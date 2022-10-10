Майор Лисицын из сериала «След» пошел добровольцем в милицию ДНР

Георгий Тесля-Герасимов, который играл в сериале «След» майора Лисицына, пошел добровольцем в Народную милицию ДНР.

45-летний артист в самом начале спецоперации приехал на Донбасс, где снимался в документальном фильме. Он говорит, что из «Следа» его уволили за поддержку спецоперации, но не переживает по этому поводу.

Актер планирует съемки художественного фильма, а также написал несколько песен о Донбассе.