Главу МИД Венгрии раскритиковали за встречу с Лавровым, зато в домах венгров будет тепло зимой
2022-10-10
03:19
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил оппозиционным журналистам и политикам на критику в его адрес по поводу встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Сийярто заявил, что зимой в домах жителей Венгрии будет тепло, чего не скажешь о других европейских странах. В эфире телеканала HírTV он сказал, что «Газпром» осуществлял поставки в Венгрию в соответствии с заключенными соглашениями.
Он признал, что в других странах могли быть проблемы с поставками, но подчеркнул, что он не обязан думать о других. Сийярто задался вопросом, смогла бы Венгрия договориться с Россией об отсрочки платежей за газ, если бы он не встретился с Лавровым.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Депутаты Забайкалья перечислят однодневную зарплату на поддержку мобилизованных
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
ГПК Беларуси: полупьяные украинские бойцы целятся в беларуских пограничников, постреливают в воздух
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира