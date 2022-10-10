Главу МИД Венгрии раскритиковали за встречу с Лавровым, зато в домах венгров будет тепло зимой

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил оппозиционным журналистам и политикам на критику в его адрес по поводу встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Сийярто заявил, что зимой в домах жителей Венгрии будет тепло, чего не скажешь о других европейских странах. В эфире телеканала HírTV он сказал, что «Газпром» осуществлял поставки в Венгрию в соответствии с заключенными соглашениями.

Он признал, что в других странах могли быть проблемы с поставками, но подчеркнул, что он не обязан думать о других. Сийярто задался вопросом, смогла бы Венгрия договориться с Россией об отсрочки платежей за газ, если бы он не встретился с Лавровым.