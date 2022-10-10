Путин заявил, что организаторами теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины

Президент России Владимир Путин назвал террористическим актом взрыв на Крымском мосту, который прошел утром, 8 октября, сообщает "Интерфакс".

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным заявил, что "организаторами теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины".

"Нет никаких сомнений в том, что это террористический акт, направленный на уничтожение чрезвычайно важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", - сказал Путин.

Александр Бастрыкин, в свою очередь, сообщил, что к акции были привлечены "граждане России и зарубежных стран". По словам главы СК, взорвавшийся на мосту грузовик ранее проезжал по территориям Болгарии, Грузии, Армении, Северной Осетии и Краснодарского края.

Напомним, грузовик взорвался на мосту между Крымом и материковой Россией в субботу утром, 8 октября. Российская сторона сообщила о гибели трех человек, в том числе водителя грузовика.

По неофициальной информации, предоставленной украинскими СМИ, взрывы на Крымском мосту являются результатом деятельности украинских служб. О том, что взрыв на мосту был спецоперацией СБУ, сообщают, в частности, агентство "Интерфакс-Украина" и сайт "Украинская правда". СМИ ссылаются на свои источники, близкие к службам. СБУ не комментирует эту информацию.