Депутат Бунденстага от левых спросила у бывшего посла в Германии Андрея Мельника, почему его сын не выполняет долг перед родиной, а отсиживается в ФРГ.

Переписка в Твиттер обсуждается общественностью и вызвала немалый интерес, потому, что та же постановка вопроса касается не только Мельника, но и многих других высокопоставленных украинских чиновников и политиков.

«Насколько глубоко может морально упасть эта пропутинская, сталинская, человеконенавистническая, бессердечная, мерзкая партия? Удачи вам на завтрашних выборах в Нижней Саксонии, вы, бессовестные. Позаботьтесь о своей левой грязи», - отписал на запрос немецкого депутата Мельник.

Андрей Мельник стал известен своей шовинисткой риторикой по отношению к руководству ФРГ, решения властей страны он неоднократно подвергал предметному сарказму, не стесняясь в выражениях.

