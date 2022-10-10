Почему сын экс-посла Киева в ФРГ Мельника учится в Германии, а не на фронте, спросили немецкие политики, дипломат ответил
2022-10-10
08:02
Депутат Бунденстага от левых спросила у бывшего посла в Германии Андрея Мельника, почему его сын не выполняет долг перед родиной, а отсиживается в ФРГ.
Переписка в Твиттер обсуждается общественностью и вызвала немалый интерес, потому, что та же постановка вопроса касается не только Мельника, но и многих других высокопоставленных украинских чиновников и политиков.
«Насколько глубоко может морально упасть эта пропутинская, сталинская, человеконенавистническая, бессердечная, мерзкая партия? Удачи вам на завтрашних выборах в Нижней Саксонии, вы, бессовестные. Позаботьтесь о своей левой грязи», - отписал на запрос немецкого депутата Мельник.
Андрей Мельник стал известен своей шовинисткой риторикой по отношению к руководству ФРГ, решения властей страны он неоднократно подвергал предметному сарказму, не стесняясь в выражениях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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