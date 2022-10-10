В результате мощного взрыва в Стамбуле разрушены здания и погибли люди
2022-10-10
08:08
Три человека погибли в результате мощного взрыва в Стамбуле вечером в воскресенье, 9 октября на верхнем этаже трехэтажного дома в районе Фикиртепе.
Первые сообщения о том, что причиной стала утечка природного газа, не подтвердились. Дело расследуют силовики.
После взрыва возник пожар, который через полчаса удалось потушить. По первой информации, погибли три человека.
Сила взрыва была настолько велика, что были повреждены близлежащие здания и припаркованные рядом автомобили.
Турецкое информационное агентство İhlas Haber Ajansı первоначально сообщило, что взрыв мог быть вызван утечкой природного газа, но мэр Экрем Имамоглу заявил, что такая возможность уже исключена. Причины взрыва выясняются, но не исключается версия теракта.
Опубликовано: Николай Скира
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